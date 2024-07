Moda: Antitrust avvia istruttoria su società dei gruppi Armani e Dior

L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, anche a seguito dell'attivita' svolta dalla Procura e dal Tribunale di Milano, ha avviato un'istruttoria nei confronti di alcune societa' del Gruppo Armani (Giorgio Armani S.p.A. e G.A. Operations S.p.A.) e un'istruttoria nei confronti di alcune societa' del Gruppo Dior (Christian Dior Couture S.A., Christian Dior Italia S.r.l. e Manufactures Dior S.r.l.) per possibili condotte illecite nella promozione e nella vendita di articoli e di accessori di abbigliamento, in violazione delle norme del Codice del Consumo.

Antitrust su società di Armai e Dior: "False dichiarazioni su condizioni di lavoro e fornitori"

Lo comunica l'Autorita' in una nota spiegando che "in entrambi i casi, le societa' potrebbero avere presentato dichiarazioni etiche e di responsabilita' sociale non veritiere, in particolare riguardo alle condizioni di lavoro e al rispetto della legalita' presso i loro fornitori".