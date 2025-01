Moda, Cruciani riparte: esce dal concordato e apre a Saint Moritz

Il rilancio di Cruciani: nuovi Investimenti e uscita dal concordato



Cruciani si prepara a nuove sfide, grazie a investimenti strategici, per proseguire il rafforzamento sul mercato, sotto le ali della proprietà Orlean Invest Holding. Una fase che segue l’uscita dello scorso luglio del marchio umbro dal concordato preventivo, iniziato nel 2018 e compiutamente eseguito grazie all’ingresso nel 2022, quale socio unico, della holding guidata da Gabriele Volpi e Gianpiero Fiorani, rispettivamente Presidente e CEO del gruppo.

Dopo l’ingresso dell’investitore in Maglital, società titolare del marchio di maglieria luxury e della label Cruciani C, nota sul mercato per i bracciali in pizzo macramè, il brand Cruciani si è oggi riposizionato nella fascia premium, mantenendo il sito produttivo di Trevi (PG), nel più riconosciuto distretto del cashmere e della maglieria di lusso, e riaffermando la sua natura di azienda produttiva 100% Made In Italy, che coniuga i valori di artigianalità e qualità del prodotto e di sostenibilità del ciclo industriale. Il costante sostegno dell’investitore ha consentito di consolidare il percorso di recupero di credibilità con i propri stakeholders.

Riorganizzazione e consolidamento manageriale



Il progetto ha richiesto un ampio riassetto manageriale nell’area produttiva e di controllo qualità, con investimenti mirati allo sviluppo delle competenze nei processi industriali e nell’area marketing e commerciale, con un team di forza vendita coordinato dall’ufficio-Showroom di Milano via Tortona 35. Tra le nomine principali figura quella di Bruno Savio come Presidente del Consiglio di Amministrazione in Maglital, a cui sono affidate le deleghe di gestione.

Collaborazioni Internazionali e progetti di eccellenza



I primi successi del nuovo corso riconfermano Cruciani come un'eccellenza nell’industria italiana della maglieria, in cashmere e altri tessuti pregiati. L’azienda, recependo il forte interesse del mercato per la produzione 100% Made in Italy, ha avviato recentemente alcune produzioni di alta qualità per selezionati partner B2B, destinate al mercato estero di altissima fascia, per ottimizzare la produttività del proprio parco macchine, molto ampio e di ultima generazione, e valorizzare le elevate competenze dell’ufficio stile interno e delle maestranze artigianali di cui dispone. Tra i progetti di prossima attuazione, anche un Museo della Maglia, dedicato ai punti maglia e ai modelli più iconici delle collezioni del passato ed allo sviluppo del proprio unico know-how.

Apertura a Saint Moritz e prospettive future



Questo primo ingresso di Orlean Invest Holding nel comparto moda con Cruciani fa parte di una strategia di diversificazione iniziata nel 2015 su impulso dello stesso Fiorani, che ha interessato settori come la ristorazione, l’hotellerie, lo sport e il travelling. Un'operazione che ha permesso il salvataggio di un’azienda di eccellenza ed il mantenimento dei livelli occupazionali, e che ha posto le premesse per la crescita organica e sostenibile già avviata, in un contesto estremamente complesso e competitivo.

Il 6 dicembre, per la stagione invernale, il brand Cruciani ha inaugurato un proprio shop all’interno dell’iconico Grand Hotel des Bains Kempinski di St. Moritz. L’interesse per il brand Cruciani da parte di un player internazionale così prestigioso e riconosciuto per l’eleganza senza tempo ed il lifestyle premia la visione dell’azienda e l’impegno delle persone che la compongono.