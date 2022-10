Moda, l’evoluzione cromatica di Simonetta Ravizza per la SS23

Simonetta Ravizza si immerge nella sua storia per uscirne trasformata: il suo iconico maculato evolve nella stampa macro dalle molteplici letture visive.

I colori rosso, blu elettrico, bianco off e nero degli abiti stuzzicano l'immaginazione creando interpretazioni sartoriali inedite mentre gli elementi riconoscibili disseminati nella collezione concorrono a realizzare un'ipotesi di presente per una dimensione futura.

Colori saturi e pieni di vita



I colori sono saturi, pieni di vita e il pattern macro si nobilita nell'effetto optical. La scelta dei materiali evidenzia la geometria delle linee trapezoidali, dei tagli crop, mini e maxi.



Il cotone è fluido e allo stesso tempo strutturato per mantenere le forme. La pelle guanto è morbidissima, lavorata a pizzo o leggera, impalpabile. La sartorialità si traduce nell'attenzione alle rifiniture che parlano di lavorazioni minuziose e ricercate. I dettagli ricorrenti delle ruches, dei volant e delle arricciature sono l'anello di congiunzione che armonizza la materia dei tessuti, la pienezza dei colori e l'artigianalità italiana profusa nella realizzazione di ogni capo.



Furrissima, la it bag iconica in cotone o KID, si espande diventando mega e si miniaturizza, diventando micro. Si creano così volumi inediti che arricchiscono l'idea di una donna capace di vivere il tempo di un mondo nuovo che stiamo già aspettando.