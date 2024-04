Moda, NaraMilano presenta Narativa

Narativa è il titolo del progetto che Daniele Daminelli e Julian Hargreaves hanno presentato, il 17 aprile, durante il Salone del Mobile di Milano nella boutique NaraMilano. Le vetrine del brand in piazza Cavour si sono trasformate in un vero e proprio set cinematografico, dove attori e attrici hanno messo in scena un film surreale e minimalista, ispirato all’estetica di David Lynch, Guy Bourdin e Wes Anderson, indossando gli abiti di Nara Milano.



All’arrivo gli ospiti della serata hanno avuto l’occasione di vivere l’esperienza del red carpet davanti alla boutique, e successivamente di sbirciare le riprese del film Narativa. Narativa unisce la moda ed il design in un racconto unico, reso possibile attraverso l’allestimento creato dai pezzi iconici del designer Daniele Daminelli, selezionati dal suo archivio, e la scelta dei costumi di scena affidata a NaraMilano, utilizzando come fil rouge stilistico il cinema a 360°. I led wall all'interno del negozio hanno proiettato le riprese del film in diretta per tutti ospiti presenti.

Moda, Walter Annaratone presenta NaraMilano

NaraMilano nasce grazie ad un’idea dell’imprenditore milanese Walter Annaratone, leader da oltre 30 anni nella produzione e distribuzione di camiceria femminile. Acquisito nel 2021 da parte del Gruppo Fenicia SpA, il brand vede in atto il suo totale restyling e la messa a punto di una nuova strategia di espansione del brand, partendo dal renaming che lo porta oggi ad essere NaraMilano. Priorità per il marchio è sostenere al meglio le esigenze dei propri consumatori con una proposta di abbigliamento sempre più vasta, per un guardaroba completo di capi che si distinguono per l’elevata qualità artigianale e sartoriale, per la contemporaneità delle linee e l’estetica, nel segno dei valori più cari all’azienda. Daniele Daminelli immagina e progetta oggetti contemporanei che uniscono la forza dei processi produttivi industriali alla raffinatezza di quelli tradizionali e artigianali. Il suo approccio progettuale si concentra sui dettagli, sulle proporzioni attentamente bilanciate e sul rapporto tra materiali e calibrazione dei colori.”



Julian Hargreaves è un fotografo italo-inglese di 49 anni, il suo lavoro spazia tra ritratti di celebrities, scatti di moda e progetti artistici. Collabora da anni con varie testate di moda e di attualità sia italiane che internazionali, oltre che con maisons di moda come Ralph Lauren, Dolce&Gabbana, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo e Giorgio Armani. Tra i suoi ritratti compaiono volti di personaggi di diversi orizzonti, quali Katy Perry, Richard Gere, Juliette Binoche, Eva Herzigova, Naomi Watts, Clive Owen, Nicole Kidman, Colin Firth e Mika. Alcuni suoi scatti sono contenuti in libri fotografici di moda tra cui “20 Years of Dolce & Gabbana”, “Music (Dolce & Gabbana)” e “Facce da Sport” di Giorgio Armani oltre che su numerose copertine di dischi.