Moda e solidarietà a "Pailletes sorridenti" sulla direttrice Milano-Roma

Tutto pronto per l’edizione 2022 di “Paillettes Sorridenti”, l’evento charity BY Tiziana Noia giunto alla sesta edizione. La manifestazione di origini parigine, in programma sabato 17 settembre dalle 19.30 nella splendida cornice di Villa Cavalletti, a Grottaferrata a Roma. Numerosi i Vop milaneai presenti all’evento.

“Paillettes Sorridenti” farà sfilare in passerella una novantina di imprenditori

Grazie a un format di assoluto successo, “Paillettes Sorridenti” farà sfilare in passerella una novantina di imprenditori, professionisti, giornalisti, politici e sportivi provenienti da tutta Italia dall’Austria, Svizzera e Slovenia, che si prestano al ruolo di “modelli e modelle d’eccezione” per una sera, guidati dalla regia del grande professionista Angelo Apolito e con la coreografia della rinomata Ilaria Coscione.

Un evento in collaborazione con Angelo Apolito, Federico Macor, Raffaella Sarno e Dream Italy e con la partecipazione in veste di madrina di Mariacristina Margherita Savoldi d’Urcei Bellavitis, guest star Rebecca de Pasquale, ospiti d’onore Marco Salvati , Marco Eugenio Di Giandomenico e Gianluca Travasso.

“Dopo la prima edizione a Parigi e le due a Grado nel 2018 e 2019” - racconta Tiziana Noia, ricordando la passerella che incrociava sugli antichi resti della Basilica della Corte, di epoca paleocristiana - sono seguite quella natalizia nel 2019 a Villa de Claricini Dornpacher vicino a Udine, quella a Roma nel 2020 e quella, di enorme successo, a Jesolo nel 2021. Un evento per raccogliere fondi a favore di Emanuele Spessotto (Udine), Corpo Vigili Volontari del Soccorso - Emergency Service (Tavagnacco - Udine), Agricoltura Capodarco Soc. Coop. Sociale (Grottaferrata - Roma) e Il Pane e le Rose Onlus Coop. Sociale(Grottaferrata - Roma).

Duecenti modelli e modelle sfigleranno abbigliati da maison prestigiose

Davanti a un parterre di duecento persone i “modelli e modelle d’eccezione” di “Paillettes Sorridenti”, alcuni accompagnati dai loro figli, solcheranno il catwalk, abbigliati da maison prestigiose, artigianali e di nicchia, rigorosamente made in Italy, accessoriati con monili da sogno, truccati e coiffeurati da squadre di professionisti internazionali. Alla consolle, il dj romano Daniele Martini.

In chiusura della Sfilata un momento di Danza in omaggio all’indimenticabile Raffaella Carrà

In chiusura della Sfilata un momento di Danza in omaggio all’indimenticabile Raffaella Carrà, affidato a venti Atleti della Scuola di Danza Ilary Dancing School di Marano di Napoli, coreografati dalla Maestra e Giudice Ilaria Coscione. Al termine dell’evento sfilata, fra momenti di teatro e arte, è in programma una raffinata cena per tutti i circa quattrocento convitati, ispirata ai profumi e ai sapori di fine estate, preparata dall’Executive Chef Bruno Brunori e dal Suo Staff.

Con i beni materiali raccolti (quadri, abiti, gioielli e mirabilia), sarà infine proposta un’asta benefica, in collaborazione con Catawiki.

Di seguito i partecipanti:

Official Media Partners: Celebre Magazine World, Rinascimento Magazine, Luxury Investment (di Massimo Basile), Journal Des Bijoux (di Laura Astrologo Porché) - Radio Amore Campania (di Daniele Ivan Romano) - Italia a Tavola e Check In (di Alberto Lupini)

Collaborano: Zanutta Spa - Dream Italy - Evobrain - Azienda Agricola Sabrina Bon - Coldiretti Lazio – Unaprol - Op Latium - MB Media Consulting - ESM management - Villa Cavalletti - Tierre Azienda Agricola - Alessandra Ferrari Bridal - Refit Italy - Maison Manuele Canu - Jariel Gabriele Bonomo - Trama Sartoria Napoletana - Stefano De Caro Couture - Pellicceria Iacullo - Giuseppe Mattucci – Mikini - Valeria Amoruso - Fadia Nouri - Piccoli Particolari - Frediano Properzi Orafo - Anna Cri Collection - Azzano Calze - Fassi Sport - Sergio Tirletti LookMaker - Francesco Garenna - Brigy Crispino MUA - Elenya Grafica Viziata - Emanuele Sicignano Management - P31 Beverage Emotion - Birra Friuli - Associazione Vignaioli di Grottaferrata - Caffè Bazzara - Scuola alberghiera Maffeo Pantaleoni - IBT Viaggi Oderzo - Vision Group - Polo Immobiliare Grado.

Gli scatti: Roberto Rocco - PRESS Marino Paoloni - Gabriel Munari

Show a cura di: Manlio Belpasso e Taloh - Irene Guglielmi - Cecilia Herrera - Gaspare Maniscalco - Gennaro De Crescenzo - Simone Ravenda - Fabio Martorana - Claudia Mejia - Stefano Agnoloni - Leonardo Fonda - The Italian Batman (Massimo Benetta) e Wonder Woman (Yeimy Ortiz)

Sfileranno per Paillettes Sorridenti…

Gli Imprenditori: Massimo Basile - Giorgio Silvano Dell’Artino - Anna Cristina Scardapane con il Figliolo Santiago - Federica Moretti con il Figliolo Alessandro - Elisa Polo - Cristina Zgherea - Linda Moberg - Antonio Andrea Raffaelli - Massimo Benetta.

I Professionisti: Claudio Siciliotti - Paolo Bongarzoni - Vincenzo Manfredi con il Figliolo David - Marco Andrea Doria - Veronica Mastrullo - Guerino De Santis - Claudio Salvagni - Stefano Agnoloni - Massimo Iaccarini - Giuseppe Metrangolo - Antonio Zucchiatti - Massimiliano Russo - Marco Orlandi - Alice Mignani Vinci - Anna Silvia Angelini - Elena Ponte e Lorenzo Chiarandini con la Figliola Elisa - Gerardo La Porta - Alma Manera - Arianna Cigni - Antonio Ricotta - Raffaella Sarno con la piccola Manuela - Maryna Vahabava - Paola Sedile - Beatrice Russo - Giada Balloch - Angela De Roccis - Simone Ravenda - Federico Macor con Iryna Pirih - Oscar Niero - Maisa Medeiros - Antonino Garbato - Danilo Caveira Ricchiuti con il Figliolo Daniele - Patrizia Filipponi Lojodice - Lina Canever - Rita Renzoni con la Figliola Mariya Denize - Yeimy Ortiz - Claudia Mejia - Federica Fortunati .

La Poetessa: Francesca Cerno.

I Giornalisti: Krystel Lowell - Paolo Di Giannantonio - Josephine Alessio - Camilla Nata - Federico Pini - Laura Astrologo Porché - Delia Paciello - Manuela Biancospino - Stefano Giusti - Alberto Lupini.

Direzione della Sfilata: Sandra Baggio, coadiuvata da Marzia Ruffato.

Si esibiranno: Manlio Belpasso e Taloh, Gaspare Maniscalvo, Cecilia Herrera, Irene Guglielmi, Gennaro De Crescenzo, Fabio Martorana, Simone Ravenda, Claudia Mejia, Stefano Agnoloni, Leonardo Fonda.