Modifiche alla circolazione fra Brescia e Verona per lavori infrastrutturali

Nei due weekend, 11-13 e 25-27 novembre, dalle ore 2 di sabato alle ore 4 di lunedì è sospesa la circolazione ferroviaria Brescia e Verona Porta Nuova. Si consiglia ai viaggiatori l’itinerario alternativo Milano-Mantova-Verona. Per lavori di potenziamento tecnologico dell’infrastruttura a cura di RFI, dalle ore 2 di sabato 11 alle ore 4 di lunedì 13 novembre e dalle ore 2 di sabato 25 alle ore 4 di lunedì 27 novembre sarà sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Brescia e Verona Porta Nuova. I treni della linea Milano-Brescia-Verona circoleranno regolarmente fra Milano e Brescia. Per i viaggiatori che dovranno spostarsi tra Milano e Verona si consiglia di utilizzare i treni della linea Trenord Milano-Codogno-Cremona-Mantova fino a Mantova e, da lì, i collegamenti regionali Trenitalia e Trenitalia TPER della linea Mantova-Nogara-Verona. Sarà consentito viaggiare lungo questo percorso alternativo con il titolo di viaggio Milano-Verona. In alternativa, tra Brescia e Verona Porta Nuova sarà attivo un servizio di bus sostitutivi per garantire il collegamento. I bus partiranno ogni 10 minuti sia da Brescia che da Verona Porta Nuova, con fermate intermedie a Peschiera del Garda e Desenzano.

Il programma dei bus sostitutivi

Nei giorni 11-12 e 25-26 novembre i bus partiranno da Brescia ogni 10 minuti fra le ore 7.40 e le ore 22.10 e fra le ore 22.40 e le ore 23.10. Saranno previsti quattro ulteriori collegamenti notturni, in partenza alle ore 23.40, 23.50, 00.40 e 00.50. Da Verona, i bus partiranno ogni 10 minuti dalle ore 4.35 alle ore 20.45. Ulteriori dettagli sulle variazioni sono disponibili sul sito trenord.it e sull’App.