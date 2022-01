Molestie e spaccio nelle stazioni milanesi: 16 fogli di via

La Polizia di Stato ha notificato 16 misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio della durata di un anno: 15 dal Comune di Milano e uno da San Donato Milanese. I provvedimenti sono stati emessi dal questore di Milano, nei confronti di sedici persone, tra i 22 e i 52 anni, gravitanti presso le infrastrutture di trasporto ferroviario e metropolitano locali. I destinatari della misura, oltre ad essere state colte con siringhe e altri oggetti utili alla preparazione e assunzione di droga, sono risultati tutti gravati da precedenti per reati contro il patrimonio e inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli episodi che hanno portato ai provvedimenti

L'azione di prevenzione, seguita all'istruttoria condotta dai poliziotti della Divisione Anticrimine, su segnalazione dei colleghi della Polizia Ferroviaria, si e' resa necessaria in quanto i destinatari delle misure si erano resi responsabili di numerosi episodi minanti la sicurezza sia dei trasporti pubblici che propria. Attraverso tali misure i destinatari vengono 'rimpatriati' presso i loro comuni di residenza: in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia, con l'espresso divieto di rientrare per un anno nel comune di Milano e, per una persona, nel comune di san Donato Milanese. Un 32enne, residente a Cremona, con una dose di eroina con se', e' stato indagato in stato di liberta' dalla Polizia Ferroviaria per il reato di falsa attestazione a un Pubblico Ufficiale; un 31enne residente a Siracusa e' stato denunciato per il reato di molestia o disturbo alle persone poiche', presso lo scalo ferroviario Milano Rogoredo, infastidiva ripetutamente i viaggiatori in transito chiedendo loro offerte di denaro, aggredendoli altresi' verbalmente in caso di loro rifiuto.

Tre persone sono state sanzionate amministrativamente per il possesso di eroina, marijuana, anfetamine e ketamina e due; una 33enne residente in provincia e un 31enne residente a Piacenza, sono stati sanzionati dalla Polizia Ferroviaria per essersi introdotti arbitrariamente in un'area ferroviaria vietata.