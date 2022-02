Molestò 4 bambine, la pm: "Attenuante per particolare tenuità del fatto"

"Particolare tenuità del fatto": è con questa formula che la pm di Milano ha chiesto al gup di concedere all'imputato l'attenuante nell'ambito del processo che lo vede accusato di aver molestato quattro bambine tra i 5 e i 9 anni in un maneggio alle porte di Milano. La Procura milanese ha chiesto una condanna di un anno al 25enne, a processo con rito abbreviato.

Molestie a quattro bambine, una mamma si sente male e lascia l'aula

Come ha sottolineato l'avvocata Solange Marchignoli, uno dei legali di parte civile, una richiesta "cosi' lieve da parte della Procura e' un fatto gravissimo", cosi' come considerare la particolare tenuita' del fatto. Secondo l'avvocato, una mamma, sentendo la requisitoria, "e' uscita dall'aula perche' non si e' sentita bene".