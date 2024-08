Momenti di terrore a Mantova: 65enne minaccia di far esplodere un treno

Panico alla stazione di Mantova, dove un 65enne italiano ha scatenato il caos dopo un lungo ritardo del treno. Frustrato dall'attesa, l'uomo ha estratto un coltello e ha minacciato di far esplodere il convoglio. Le forze dell'ordine, intervenute prontamente, sono riuscite a instaurare un dialogo con lui, cercando di convincerlo a posare lo zaino, che aveva insinuato contenesse un ordigno esplosivo.

Minaccia sventata

Intuendo che l'uomo stesse bluffando, gli agenti hanno deciso di intervenire, riuscendo a bloccarlo nonostante le sue minacce di morte. Portato in questura, è emerso che l'uomo era già soggetto a un foglio di via obbligatorio, che gli impediva di tornare a Mantova per tre anni. Ora dovrà rispondere di procurato allarme, porto di armi, violazione del foglio di via e resistenza a pubblico ufficiale.