Mondiali di Scherma a Milano, ok a 7 atleti russi con squadra neutrale

Mondiali di Scherma a Milano, ok a 7 atleti russi in gara

Ci saranno anche sette atleti con passaporto russo in pedana ai Campionati mondiali assoluti di scherma che si svolgeranno da sabato 22 a domenica 30 alla Fiera MiCo di Milano.

La partecipazione con la "squadra AIN"

Tra le circa federazioni nazionali che saranno presenti, ci sara' anche la "squadra AIN" che sono gli 'atleti individuali neutrali'. Nessun riferimento alla Russia o alla federazione russa di scherma come previsto dalle raccomandazioni del Comitato Olimpico Internazionali (Cio).

Si tratta di schermitrici e schermidori under 20 e under 23, non i big. A Milano saranno presenti le spadiste Iana Bekmurzova e Polina Khaertdinova, gli spadisti Vadim Anokhin ed Artem Sarkisyan, la fiorettista Leyla Pirieva, e le sciabolatrici Alena Lisina ed Anna Smirnova. I Campionati mondiali di Milano sono anche qualificazione olimpica per le Olimpiadi di Parigi 2024.