Monopattini: al via la rimozione di quelli in divieto a Milano

Avra' inizio domani la rimozione dei monopattini lasciati in divieto di sosta a Milano. Secondo una circolare del Comune si tratta di un provvedimento sperimentale che si svolgera' tra le 8 e le 13 del mattino e tra le 13.30 e le 20, anche di domenica. A passare per le vie della citta' per rimuovere i mezzi (monopattini, velocipedi, velocipedi elettrici sia privati sia in sharing) lasciati dove e' vietato sara' un camioncino dell'Atm (che e' in grado di trasportarne 16) insieme ad un agente di polizia locale. Quelli prelevati saranno lasciati in un deposito dell'Azienda trasporti milanesi in via Palizzi. La circolare raccomanda inoltre alle aziende che forniscono il servizio particolare attenzione a fare in modo che i monopattini non siano lasciati sui marciapiedi d'intralcio ai pedoni, sugli scivoli per le persone invalide, lungo la carreggiata in modo longitudinale o sulle strisce pedonali, davanti ai passi carrai e sulle fermate dei mezzi pubblici, in modo da non incorrere nella rimozione.

Il documento, a firma del vicecomandante della polizia locale, Paolo Ghirardi, precisa inoltre che, dal momento che la presenza dei monopattini e' concentrata all'interno della cerchia dei Bastioni, anche il servizio di rimozione si concentrera' in questa zona, fermo restando che e' previsto l'intervento anche in altre zone della citta'. Sulla presenza a Milano di piu' monopattini e velocipedi del consentito, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo, in seguito al grande numero di incidenti e contenziosi sorti negli ultimi tempi. Al momento - a quanto si legge - sono 8 le societa' che hanno avuto accesso al bando del Comune che consentiva di inserire la flotta sul territorio di Milano, con un massimo di 750 unita' per ogni azienda; due non hanno ancora attivato il servizio. (