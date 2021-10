Monopattini, Granelli: "Stop sui marciapiedi e sanzioni più pesanti"

Sulla regolamentazione dei monopattini "alla Camera hanno introdotte novità importanti e utili. Ora si tratta di applicarle bene". Così l'assessore comunale alla Sicurezza, Marco Granelli in un post. "Il Monopattino è un veicolo utile per la mobilità delle città, ma bisogna usarlo con la testa. Ecco le novità. Velocità max 20 km/h, divieto assoluto sui marciapiedi, più parcheggi per bici e monopattini, obbligo di foto di dove si lascia il monopattino in sharing, frecce e luci dei freni, campagne comunicative sulle regole, sanzioni più pesanti e possibilità del sequestro del mezzo. Il tutto - sottolinea Granelli - entrerà in vigore con varie tappe a partire da metà novembre. E poi impegno a valutare una proposta di assicurazione obbligatoria in 180 giorni. Noi cercheremo di spiegare bene le regole, fare controlli, a tutti i cittadini chiediamo di aiutarci a farle conoscere e mettere in pratica, alle società in sharing chiediamo di collaborare al massimo e informare e premiare i comportamenti virtuosi e penalizzare quelli errati, perchè per usare il monopattino ci vuole testa. E grazie ai Comuni, al Ministero infrastrutture e mobilità sostenibile, e ai parlamentari ai tecnici che hanno raggiunto un buon equilibrio."