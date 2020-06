Monza: 34enne ferito da colpo di pistola per strada

Un 34enne è stato ferito da un colpo di pistola all'addome e alla schiena mentre si trovava in strada, a Monza. I fatti si sono verificati in viale Lombardia, attorno alle 22 di ieri. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e la polizia e l'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo. Il 34enne, che non è in pericolo di vita, ha affermato di essere stato vittima di una rapina e di essere stato aggredito in Via fiume latte dove si era appartato con una ragazza a bordo di un motorino. Appena aggredito, il giovane ha fatto scappare la ragazza a bordo del motorino per poi recarsi a piedi di corsa in viale Lombardia davanti al ristorante Karni e Braci dove è stato soccorso dalla volante della polizia e da un'ambulanza. La versione fornita è al vaglio degli investigatori.