Monza: aggredito in stazione rischia di finire sotto un treno. Arrestati quattro minorenni

Un giovane di 17 anni ha rischiato di finire sotto un treno dopo essere stato aggredito, picchiato e rapinato alla stazione ferroviaria di Lissone il 17 marzo scorso. I carabinieri hanno arrestato a Lissone e Triuggio (Monza) quattro minorenni di età compresa tra i 15 e i 16 anni, accusati di rapina e lesioni personali in concorso. La vittima è stata avvicinata con una scusa, poi accerchiata, colpita con calci e pugni, rapinata del monopattino e spintonata con il rischio di cadere sui binari mentre passava un treno. I carabinieri della stazione di Lissone, nei giorni scorsi, hanno eseguito 4 ordinanze cautelari emesse dal tribunale dei minori nei confronti degli adolescenti brianzoli.

Le indagini rivelano altri episodi di violenza con stesso modus operandi

Dopo l'aggressione, i responsabili erano fuggiti: tre su un treno e il quarto a piedi. Il ragazzo aggredito è stato soccorso dal 118 e portato all'ospedale di Desio, dove è stato dimesso con una prognosi di 14 giorni. Le indagini hanno rivelato che i quattro minorenni potrebbero essere coinvolti in altre due aggressioni con rapina avvenute il 4 e l'11 maggio scorsi, con modalità simili. Anche in questi casi, le vittime, tutte minorenni, sono state accerchiate per strada e derubate dei loro cellulari.