Monza: crolla una pensilina nella stazione e finisce in testa un passeggero, circolazione ferroviaria interrotta

Un cedimento improvviso ha causato il crollo di una pensilina in cemento nella stazione di Monza, ferendo un passeggero 33enne che era appena sceso dal treno. L’uomo, di origini egiziane, è stato trasportato all’ospedale San Gerardo in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia ferroviaria per mettere in sicurezza l'area e prestare i soccorsi. Fortunatamente, nonostante il forte impatto, le condizioni del ferito non sono gravi.

Treni bloccati e ritardi in Lombardia

A causa del crollo, la circolazione ferroviaria è stata completamente sospesa, con Trenitalia che ha annunciato ritardi fino a 80 minuti per le tratte verso Milano, Bergamo e Lecco. Il blocco ha generato gravi disagi per i pendolari, lasciando la rete ferroviaria lombarda in tilt per gran parte della mattinata.