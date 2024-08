Monza: dalla giunta il via libera alla ricostruzione della Scuola Bellani

La Giunta Comunale di Monza ha approvato definitivamente il progetto per la demolizione e ricostruzione della Scuola Secondaria di primo grado "Bellani". Il complesso, situato tra le vie Foscolo, Pascoli e Pellico, sarà completamente rinnovato, con interventi che riguarderanno tutto l'edificio e le aree esterne, eccetto la palestra e gli spogliatoi. Il progetto, dal valore complessivo di 11milioni di euro, mira a sostituire l'obsoleto prefabbricato del 1967 con una struttura moderna e sostenibile. L'inizio dei lavori di abbattimento è previsto per l'inizio del 2025, preceduto da interventi di bonifica.

Una scuola rinnovata e integrata nel quartiere

La nuova scuola Bellani rimarrà nella stessa area e coprirà una superficie di circa 1.540 mq. Sarà un centro educativo e sociale, aperto alla cittadinanza e collegato con il vicino oratorio per garantire un accesso sicuro e funzionale. L'edificio sarà composto da due corpi di fabbrica sfalsati e connessi centralmente, ospitando spazi per 21 aule, una mensa, laboratori, una biblioteca diffusa e un'aula conferenze da 160 posti. L'assessore ai Lavori Pubblici, Marco Lamperti, ha sottolineato l'importanza di questo intervento, che non solo migliorerà l'edilizia scolastica ma integrerà la scuola nel tessuto del quartiere Regina Pacis, offrendo nuovi spazi pubblici.