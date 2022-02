Monza, maxi-rissa davanti al bar: locale chiuso 20 giorni

Maxi rissa davanti ad un bar di Monza. Inizialmente sono due uomini a confrontarsi davanti al locale di via Cederna. Poi altri intervengono e la situazione degenera ulteriormente. Intervenute le volanti della questura, il tutto sotto gli occhi delle telecamere di videosorveglianza. Il bar è stato inoltre fatto chiudere dal questore per 20 giorni. Per i due uomini che hanno acceso la rissa è stata disposta l'applicazione delle misure di prevenzione dell’Avviso orale e del Divieto di accesso alle aree urbane. Il provvedimento nei confronti del bar ha trovato esecuzione nella mattinata di giovedì 17 febbraio.

Maxi rissa nel bar di Monza: la dinamica

L'allarme è scattato attorno alle 21. Gli avventori sono stati segnalati come ubriachi. Alla fine due le persone accompagnate in ospedale al San Gerardo di Monza, con sangue al volto, trauma cranico e facciale. Per i feriti inoltre in ospedale è stata confermata anche l’assunzione di sostanze alcoliche. La lite è esplosa per futili motivi, dopo svariate consumazioni al bancone. La violenza della lite è stata tale che una delle persone coinvolte è stata lanciata contro la vetrina del locale frantumandola.