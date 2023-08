Monza, minaccia un anziano: arrestato per estorsione

E' stato arrestato con l'ipotesi di estorsione un uomo di 51 anni che ha minacciato telefonicamente un 72enne anni fino a farsi consegnare del denaro a uno sportello automatico a Vimercate, in provincia di Monza Brianza.

Per convincerlo, riferiva alla vittima di essere a conoscenza di opere di bene fatte in favore di una donna all'insaputa della moglie

All'appuntamento, però, ha trovato i carabinieri. Il 51enne si trova ora agli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l'uomo, noto alle forze dell'ordine, da alcuni giorni contattava la vittima telefonicamente chiedendogli un appuntamento e inviando alcuni sms in cui diceva che era per l'interesse e la tutela della privacy della vittima. L'anziano si è rivolto ai carabinieri di Vimercate, dove ha formalizzato la denuncia. Intanto continuava a essere contattato dal 51enne che insistentemente chiedeva un appuntamento.

L'uomo è stato dichiarato in arresto per i reati di estorsione continuata e aggravata poiché commessa nei confronti di persona ultrasessantacinquenne

Per convincerlo, riferiva alla vittima di essere a conoscenza di opere di bene fatte in favore di una donna all'insaputa della moglie e che per non divulgare queste confidenze voleva incontrarlo. Il 72enne, temendo per la propria incolumità e quella dei propri cari, ha acconsentito a incontrare nel pomeriggio l'ignoto interlocutore alla galleria di un centro commerciale. Durante l'incontro, il presunto estorsore ha rivelato di essere a conoscenza dell'aiuto prestato dal 72enne a una famiglia in gravi difficoltà e ha preteso la somma di 500 euro in quel momento, un successivo bonifico di 5.000 euro e un sostentamento economico per l'acquisto di una casa. I due allora si sono recati al bancomat presente dove l'anziano ha prelevato 250 euro e li aveva consegnati al 51enne. A quel punto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato l'uomo con le banconote ancora tra le mani. L'uomo è stato dichiarato in arresto per i reati di estorsione continuata e aggravata poiché commessa nei confronti di persona ultrasessantacinquenne, e gravato da vari precedenti nell'ambito degli stupefacenti, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.