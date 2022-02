Monza, molestatore seriale arrestato, infastidì anche delle minorenni

Molestatore seriale, accusato di aggressione sessuale anche su minorenni

E' ritenuto responsabile di aver molestato varie donne in tutta la Brianza nel dicembre 2019 e, nel corso delle indagini, sono emersi più casi di aggressione sessuale anche su minorenni. L'uomo, 51enne, ora deve scontare 3 anni e 8 mesi di carcere. I carabinieri della compagnia di Vimercate hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Milano, presentandosi a casa dell'uomo, ove beneficiava degli arresti domiciliari, per accompagnarlo al carcere di Monza, dove dovrà espiare in via definitiva 3 anni e 8 mesi di reclusione. La vicenda risale al 19 dicembre 2019 alle ore 16: nei pressi dei giardinetti di via Asiago a Oreno, un uomo ha afferrato alle spalle una donna per poi palpeggiarla, ma la vittima ha urlato, si è divincolata e l'aggressore è scappato. Lei l'ha inseguito e in contemporaneamente ha chiamato i carabinieri.

Molestatore seriale, catturato dai carabinieri mentre si stava nascondendo

Tre pattuglie della compagnia di Vimercate sono intervenute sul posto e la donna, una 26enne, ha indicato ai militari dove aveva visto l'uomo nascondersi. L'uomo è stato trovato dai carabinieri rannicchiato dietro a un cespuglio e arrestato nella flagranza per violenza sessuale finendo nel carcere a Monza e pochi giorni dopo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Dopo l'arresto, i militari della Compagnia di Vimercate, hanno invitato eventuali altre vittime, attraverso un appello su giornali e web, a presentarsi in caserma per denunciare: otto le testimonianze - tra cui due minorenni - di molestie avvenute in meno di dieci giorni tra Monza Vimercate e Concorezzo, che si sono aggiunte alla vittima che lo aveva fatto arrestare. Il 51enne è stato riconosciuto colpevole e ora dovrà scontarne la pena come disposto dall'autorità giudiziaria del capoluogo meneghino.