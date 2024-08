Monza: nascondeva le droghe in una scatola per giochi per bambini, arrestato trafficante 28enne

La Polizia di Stato di Monza e della Brianza ha arrestato un giovane italiano di 28 anni per traffico di droghe sintetiche. Nonostante avesse un lavoro regolare come artigiano e fosse incensurato, il giovane residente a Cogliate (MB) è stato segnalato come trafficante di droghe mentre era alla guida del suo furgoncino. Gli agenti, appostati nei pressi della sua abitazione, hanno notato il suo comportamento sospetto mentre scendeva dal veicolo e, a seguito di un controllo, hanno trovato 50 grammi di anfetamina e due pastiglie di ecstasy nascosti nei suoi slip.

Sequestro di un vasto assortimento di sostanze stupefacenti

L'operazione della polizia si è estesa all'abitazione e al garage del sospettato, dove è stata scoperta una grande quantità di droghe sintetiche e hashish, tra cui quasi 3mila pastiglie di ecstasy, 83 grammi di MDMA in polvere, 177 grammi di ketamina e 518 grammi di hashish. Le droghe erano nascoste in una scatola per giochi per bambini, ricevuta tramite acquisti su internet e pagamenti in bitcoin. Sono stati sequestrati anche circa mille euro in contanti e vari strumenti per il confezionamento delle droghe. Inoltre, la polizia ha scoperto una padella utilizzata per trasformare la ketamina in polvere. Il 28enne è stato arrestato e trasferito alla Casa Circondariale di Monza, a disposizione della Procura della Repubblica di Monza.