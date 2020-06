Monza: primo caso di avvocato condannato per stalking giudiziario

Davide Palmieri, avvocato di Usmate Velate, provincia di Monza e Brianza, è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Monza a quattro anni di reclusione con l'accusa di stalking giudiziario nei confronti di un suo ex cliente. Palmieri, come si legge nel capo di imputazione, "con condotte reiterate, consistenti nel ricorso sistematico e strumentale a incessanti e infondate azioni giudiziarie proposte sia in sede civilistica che penalistica" nei confronti della vittima e della moglie di quest'ultima "arrecava loro molestia costringendoli a modificare le loro abitudini di vita esponendoli a continue spese processuali e a gravi ricadute sul piano dell'immagine personale e professionale". I fatti su cui si sono concentrate le indagini, coordinate dal pm Michela Versini, risalgono agli anni tra il 2011 e il 2015.

A querelare Palmieri è stato un suo ex cliente e la sua famiglia. Nel 2011, interrotto il rapporto professionale tra i due, sono nate alcune controversie attorno al pagamento delle parcelle del legale. Palmieri sosteneva che i pagamenti non fossero mai stati effettuati, mentre il suo ex assistito affermava che l'avvocato stava chiedendo soldi per fatture già saldate.