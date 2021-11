Monza: rapinano e picchiano coetaneo, indagati 7 minorenni

Sette ragazzi fra i 16 e i 17 anni sono indagati dalla Procura del Tribunale dei minorenni di Milano per aver picchiato un coetaneo, finito in ospedale per le violenze subite. Le indagini sono state avviate la scorsa estate dai carabinieri di Monza, dopo che la vittima, per sfuggire agli aggressori, si era rifugiata in caserma.

I militari avevano identificato subito alcuni degli aggressori nel Parco di Monza, mentre all'identità degli altri componenti della banda erano arrivati anche con l'audizione protetta di testimoni minorenni.

La vittima era stata accerchiata dalla banda e colpita con calci, testate e pugni. Alcuni degli aggressori avevano anche cercato di strangolare il ragazzo stringendogli la gola con le gambe e si erano allontanati solo dopo avergli fratturato un dito per rubargli un anello. Gli indagati, le cui minacce sono proseguite anche sui social, dovranno rispondere di rapina e lesioni gravi.