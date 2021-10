Monza, sequestrati più di 1,3 milioni a tre società diverse



La Guardia di finanza di Seregno ha eseguito tre provvedimenti di confisca per equivalente di denaro e altre disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 1,3 milioni di euro, disposti con sentenze del Tribunale del capoluogo brianzolo e confermati dalla Corte di Appello di Milano, nei confronti di tre imprenditori condannati a vario titolo per omessa presentazione della dichiarazione annuale delle imposte, frode fiscale e indebita compensazione delle somme dovute mediante crediti inesistenti.



La confisca scturisce da attività ispettive e successive indagini di polizia giudiziaria effettuate dalle fiamme gialle a carico di imprese operanti, a Desio e Giussano, nei settori della fabbricazione di apparecchiature per illuminazione, della gestione di apparecchi a moneta con vincite in denaro e dello smaltimento di rifiuti.





