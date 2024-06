Monza: uomo aggredisce moglie e figlio, sono gravi

Un uomo ha aggredito e ferito gravemente con un coltello la moglie di 47 anni e il figlio di 22 nella casa in cui vivono a Monza, in via Ariosto. E' accaduto stamattina intorno alla sette. Entrambi sono ricoverati in gravi condizioni, lei all'ospedale San Gerardo di Monza, lui al Niguarda di Milano. L'uomo, che non risulta avere precedenti per maltrattamenti, e' stato bloccato dalla Polizia e si trova in Questura dove viene interrogato.

Dopo l'ennesima lite, l'aggressione

Le prime ricostruzioni effettuale dalla Questura di Monza hanno fatto emergere come l'uomo si era recato a casa della ex moglie, prima di andare a lavoro con il figlio della donna. Secondo le testimonianze, l'aggressore era possessivo nei confronti della ex moglie nonostante la fine della relazione. Dopo l'ennesima lite di questa mattina, il 55enne ha aggredito l'ex consorte con un coltello da cucina dalla lama di 15 centimetri, ferendo successivamente anche il figlio di lei. L'uomo è al momento in Questura interrogato dagli inquirenti.