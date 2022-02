Morandi al ristorante canta "Apri tutte le porte" con i camerieri. VIDEO

Morandi al ristorante canta "Apri tutte le porte" con i camerieri

Con la sua canzone "Apri tutte le porte" Gianni Morandi ha raggiunto un ottimo terzo piazzamento al festival di Sanremo ma soprattutto ha fatto breccia tra il pubblico. E così il cantante bolognese si è ritrovato poche sere fa a intonare il suo ultimo successo assieme ai camerieri del ristorante in cui era a cena, l'A Santa Lucia di via San Pietro all'Orto di Milano. Un siparietto di grande simpatia per lo staff del locale e per l'amato e popolare cantante, che ha rilanciato la performance sui suoi canali social.