Moratti chiede aumento parametro ricoveri: "Riforma sanitaria? Nessun ritardo"

La Lombardia chiede una modifica dei parametri per l'ingresso delle Regioni nelle varie fasce a colori, con un innalzamento della percentuale di ricoveri e terapie intensive. A margine di un sopralluogo al Policlinico di Milano, la vicepresidente e assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, ha spiegato: "Nella conferenza delle Regioni che abbiamo a brevissimo, la Regione Lombardia portera' la richiesta di un aumento rispetto a quello che e' stato previsto fino ad adesso in cabina di regia per modificare i parametri da zona a zona. La richiesta che Regione Lombardia fa, e l'abbiamo concordata anche con i rappresentanti delle Regioni, sara' quella di alzare il tetto delle terapie intensive al 15% e quello dei ricoveri al 20%" per entrare in zona gialla, "che per altro e' la meta' di quello che era previsto fin ora. Questa e' la richiesta principale che porteremo oggi".

"Per quanto riguarda la revisione della legge 23, come era previsto, ieri è stata illustrata, non era prevista l’approvazione. È una legge importante ed è giusto e normale che ci siamo gli approfondimenti necessari per arrivare a un testo che sia condiviso”, ha dichiarato Letizia Moratti. “La tabella di marcia - riporta Mianews - prevede l’iscrizione giovedì di nuovo in Giunta – ha aggiunto -. Non ci sono stati ritardi se non uno spostamento a giovedì. E comunque ieri non era prevista, contrariamente a quanto è stato scritto, l’approvazione ma solamente l’illustrazione, cosa che e stata fatta”, ha concluso.