Moratti e De Corato: "Intensificare la lotta allo spaccio"

La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, e l'assessore alla sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato, hanno partecipato oggi in Prefettura a Milano alla riunione con i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica delle province di Milano, Como, Monza Brianza e Varese riguardante le azioni sinergiche per contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti nei parchi cittadini e nelle zone boschive. Presente il Prefetto di Milano, Renato Saccone. In collegamento i Prefetti di Como, Andrea Polichetti, di Monza Brianza, Patrizia Palmisani, e di Varese, Salvatore Rosario Pasquariello.

Incontro volto a rilanciare il 'Progetto Parchi'

Un incontro volto a rilanciare il 'Progetto Parchi', in particolare sul versante della sicurezza e fruibilita' per cittadini e famiglie, contro degrado e tossicodipendenza. "Ho avanzato la richiesta di intensificare gli interventi delle forze dell'ordine per sottrarre parchi e spazi verdi allo spaccio e restituirli al pieno godimento di bambini e famiglie per il gioco, lo sport, le attività ricreative nella natura e all'aperto, cosi' importanti per il benessere fisico e mentale di giovani e adulti" ha commentato la vicepresidente Moratti, che ha sottolineato come "la Regione Lombardia sostenga interventi di rigenerazione urbana dei Comuni e, attraverso la Legge 9, abbia messo a disposizione 4 miliardi di euro per infrastrutture, piste ciclabili, manutenzioni e interventi per migliorare la fruibilita' dei parchi lombardi da parte dei cittadini".

"Rafforzamento politiche volte alla prevenzione"

"Le linee guida della Regione prevedono il rafforzamento delle politiche volte alla prevenzione, soprattutto nelle scuole, al recupero della persona e al suo reinserimento sociale piuttosto che a una mera riduzione del danno. Occorre sfatare infatti il concetto della tossicodipendenza come malattia e intervenire il piu' rapidamente possibile per indirizzare i giovani verso i centri educativi, terapeutici e riabilitativi appropriati" ha rimarcato Letizia Moratti.