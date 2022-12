Moratti guarda oltre le Regionali: "Daremo scossa a politica nazionale"

"Qui, in questo momento, in questa regione abbiamo la possibilità di vincere una grande sfida politica, quella delle elezioni regionali che non sono solo tali, ma che spero potranno dare una scossa al sistema politico nazionale. E abbiamo la possibilita' di farlo".

"Credo in una Lombardia con una potenzialita' straordinaria, non solo locomotiva d'Italia ma d'Europa"

Così Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Lombardia, dal palco del Teatro Franco Parenti, per il lancio della campagna elettorale del Terzo Polo, che la sostiene. "Amo la mia regione, sono nata e cresciuta qui - ha aggiunto - e credo in una Lombardia con una potenzialita' straordinaria, non solo locomotiva d'Italia ma d'Europa, e che invece non cresce da 10 anni".