Moratti: "In Lombardia un centro per le malattie infettive"

"Regione Lombardia sostiene attivamente la ricerca scientifica consapevole che si possa sperare in un futuro migliore solo se comprendiamo quanto sia necessario puntare sempre di più sulla 'società della conoscenza'. E, in questa azione rientra di diritto il progetto della realizzazione di un Centro nazionale di riferimento per le Malattie infettive in Lombardia". Così la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, durante la sua visita al Parco Tecnologico Padano (PTP) di Lodi di ieri. Con lei l'assessore regionale a Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, e il sindaco di Lodi, Sara Casanova. Presenti il prefetto Giuseppe Montella e il questore Giovanni Di Teodoro.

"L'emergenza sanitaria globale, che ancora stiamo combattendo, ha mostrato al mondo - ha rimarcato Letizia Moratti - quanto la salute del singolo sia legata a quella della collettività, compresi gli animali e l'ambiente in cui tutti noi viviamo"."È questa la cosiddetta salute universale o One-Health - ha aggiunto - che impone alla sanità pubblica un approccio interdisciplinare volto a ottimizzare l'interconnessione e le sinergie tra le sue diverse componenti". "Regione Lombardia - ha ricordato la vicepresidente - è da tempo impegnata a favorire concretamente questa strategia di New Public Governance attraverso la promozione di un approccio integrato e partecipativo alla tutela della salute pubblica tra i diversi soggetti che costituiscono il Sistema sanitario lombardo, garantendo al contempo la sostenibilità economica di lungo periodo".

"Vaccinazioni, Lombardia dietro solo a Israele, Regno Unito e Danimarca"

Ieri Moratti si è sommermata con una nota su facebook anche sui dati della vaccinazione in Lombardia: "Un risultato eccezionale che ci rende orgogliosi e premia lo sforzo di tutti noi in questa lunga battaglia contro il covid. Per somministrazioni ogni 100 mila abitanti Regione Lombardia e' dietro solo a Israele, Regno Unito e Danimarca e davanti a tutti gli altri Paesi dell'Unione Europea". "Una fotografia dell'eccezionale lavoro svolto nei nostri hub da parte di medici, infermieri, forze armate, protezione civile e volontari impegnati quotidianamente nel nostro piano vaccinazioni. Grazie a tutti!", ha concluso.