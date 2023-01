Moratti: “Le democrazie hanno bisogno di alternanza”

"Le democrazie hanno bisogno di alternanza. Questo centrodestra è alla guida della Lombardia da 30 anni. Io propongo un superamento degli schemi e delle ideologie", mettendo in campo "la concretezza di dare quelle risposte di cui cittadini hanno bisogno, come trasporti più efficienti e una sanità pubblica accessibile in tempi giusti e senza costi". Così Letizia Moratti, candidata civica col sostegno del Terzo polo alle regionali in Lombardia, parlando con i cronisti a bordo del bus che ha scelto per girare la Regione in quest'ultimo mese di campagna elettorale.

Il tour di Moratti si concluderà con una passeggiata a Magenta

Dopo una visita all'azienda dolciaria 'T'a Milano' di Cerro Laghetto, il tour di Moratti è proseguito ad Abbiategrasso dove ha fatto tappa alla pasticceria Besuschio. La giornata si concluderà poi con una passeggiata a Magenta. Tra le prime cose che vorrebbe eventualmente fare da presidente c'è l'idea di "portare qui gli investitori in Lombardia che mi hanno promesso di investire un miliardo di euro - ha spiegato Moratti - per aree che devono essere rigenerate".

Moratti: “Nella Regione in questi ultimi anni è venuto meno il collegamento con i piccoli Comuni”

Secondo Moratti, "nella Regione in questi ultimi anni è venuto meno il collegamento con i piccoli Comuni - ha aggiunto - e non è un caso che sono nate tante liste civiche, perché gli amministratori sentono di avere meno rapporti coi partiti". In questo momento "c'è una narrativa del centrodestra e di Attilio Fontana - ha concluso - secondo cui va tutto bene. Pierfrancesco Majorino dice che non va bene niente. Non è vera né l'una né l'altra: tante cose sono da migliorare ma quello che c'è di buono va tenuto"