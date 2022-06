Moratti sulle Regionali: "Ho dato mia disponibilità al centrodestra"

La vicepresidente e assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, è pronta a correre per la presidenza della Regione, per il centrodestra, alle elezioni dell’anno prossimo. Lo ha confermato lei stessa nel corso di un’intervista alla trasmissione “Pane al Pane”, in diretta su Radio Lombardia.

"Sono quotidianamente sollecitata da più parti a candidarmi"

“Molti ritengono che, dopo l’intenso lavoro e i risultati raggiunti in questo anno mezzo, la mia figura possa rappresentare una risorsa importante per il centrodestra che governa Regione Lombardia, e che ora merita la conferma del cambio di passo impostato – ha detto Moratti rispondendo a una domanda della conduttrice, Nicoletta Prandi. La mia storia lo testimonia e da tempo ho offerto la mia leale disponibilità come valore aggiunto per la coalizione. Sono quotidianamente sollecitata da più parti a candidarmi – ha aggiunto -, dal volontariato al terzo settore, dal mondo cattolico a quello industriale, artigiano, associativo in genere. Attendo dal centrodestra un segnale concreto per proseguire uniti il cammino intrapreso”.