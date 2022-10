Morgan, la filastrocca per Meloni. E per Sgarbi come Ministro per la Cultura

“Perché il Ministero della cultura è il più importante? Perché è forse l’unico dove il denaro ha un ruolo minore. E allora cosa conta il ministero della cultura se non è centrale il denaro? Conta la persona, non la politica, perché il ministero della cultura deve appunto garantire la cultura, non altro. E la cultura cos’è? È la cosa che distingue l’essere umano dall’animale e deve essere affidato con serietà e responsabilità, e in questo caso bisogna mandare a quel paese il totoministri e tutta una serie di stronzate e di giochi di potere.”

Morgan, la filastrocca per Giorgia Meloni

Comincia così un articolo firmato dal cantante milanese Marco Castoldi, in arte Morgan, per MOW Mag. Nel quale, oltre a proporre in più di una parte Vittorio Sgarbi come Ministro dello Cultura, rivolge una filastrocca a Giorgia Meloni:

Futura nostra guidatrice

non faccia la follia

di non fare come dice

non rischi che l’Italia

non viva in meraviglia

dia in mano il ministero, quello culturale

a chi ne sa davvero di vita intellettuale

cultura deve avere come condottiero

figura popolare, persona trasversale

che in questa nostra era ha solo un nome noto

e lo dice la sinistra, la destra e pure i libertari per varie ragioni

ma in fondo tutte uguali da stadi a cattedrali

dai palchi alle balere

dalle biblioteche alle opere liriche

dai virtuosi ai più sfigati

non c’entra il vil denaro

non c’entrano i miliardi

si sente dire in coro

un solo nome noto

ed è Vittorio Sgarbi