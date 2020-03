Moroni Gomma, nuovo flagship store in Corso Garibaldi a Milano

Moroni Gomma ha aperto a febbraio il nuovo flagship store di Corso Garibaldi 123. Moroni Gomma, nuovo flagship store di Corso Garibaldi 123. “Questa nuovo indirizzo è il nostro modo di festeggiare i 100 anni del marchio, trascorsi all’insegna della leggerezza ma con la costante spinta a rinnovarci: per questo abbiamo lasciato lo storico negozio di corso Matteotti spostandoci in un’altra zona della città, in Brera. Un quartiere dove si respira ancora il sapore della vecchia Milano e allo stesso tempo affacciato su una delle area più futuristiche della città: è la Milano aperta e sperimentale di cui ci sentiamo parte” – spiega Fabio Moroni. Moroni Gomma si è sviluppato negli anni in un concept store che offre oggettistica originale e ricercata per la casa, privilegiando in tutta la proposta oggetti con un’alta componente di sfiziosità, funzionalità, e naturalmente, design.