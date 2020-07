Morricone, la sua musica nella piazza davanti alla sede di Regione Lombardia

“Da questa mattina nella piazza in cui ha sede la Regione Lombardia viene diffusa solo musica del grande Ennio Morricone”. Lo comunica in una nota la Regione Lombardia. “Un piccolo segno tangibile con il quale anche la Regione Lombardia vuole rendere omaggio e ringraziare il grande maestro. Nella piazza coperta più grande d’Europa fino a mercoledì sera il sistema di diffusione che quotidianamente trasmette musica lancerà solo le note della musica di Morricone. Questa mattina il primo brano trasmesso è stata la colonna sonora di ‘C’era una volta in America’”

"Orgoglio italiano, compositore che hasegnato e caratterizzato un'intera era musicale. Ha saputotrasformare le emozioni in note, i sentimenti in musica e la suaarte restera' eterna". Cosi' il presidente della RegioneLombardia, Attilio Fontana ricorda Ennio Morricone, esprimendoil cordoglio e la vicinanza della Giunta alla famiglia e ai suoicari. "A nome della Lombardia - aggiunge il governatore - la piu'viva gratitudine verso un grande uomo forte della sua arte edella umilta'".

L'assessore alla Cultura e Autonomia, Stefano Bruno Galli, haquindi sottolineato come "la scomparsa del grande maestro EnnioMorricone lasci un vuoto enorme".

"Se n'e' andato un artista immenso e poliedrico, compositore emusicista di cui - ha proseguito Galli - sarebbe anche difficilesintetizzare la carriera limitandosi ai due riconoscimenti piu'significativi, all'Oscar attribuitogli nel 2007 e al suo nomeinciso su una delle piastrelle della celebre Walk of Fame di LosAngeles"."E' stato un maestro che - ha concluso l'assessore - ha cambiatola musica e il cinema, dando qualcosa ad ognuno di noi".