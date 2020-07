Morta 82enne investita da treno in Stazione Centrale Milano



E' morta all'ospedale Niguarda la donna di 82 anni investito da un treno nella Stazione Centrale di Milano. La donna si trovava tra il binario 17 e il binario 18 quando, attorno alle 12, e' stata travolta dal Freccia Argento in partenza per Lecce che le ha tranciato braccio e gamba destri. Si e' trattato di un incidente e non di un gesto autolesionistico.



La donna e' stata portata in codice rosso all'Ospedale Niguarda, ma per lei non c'e' stato niente da fare. Sul fatto indaga la Polfer.