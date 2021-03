Morta a Milano Ombretta Fumagalli Carulli: fu giurista e parlamentare

E' morta a Milano, a 77 anni, Ombretta Fumagalli Carulli. E' stata esponente politico della Democrazia Cristiana, prima donna docente di diritto canonico e prima donna eletta dal parlamento come componente del Csm. A darne l'annuncio Pierferdinando Casini: "Sono molto dispiaciuto per la scomparsa di Ombretta Fumagalli Carulli con cui ho condiviso un lungo cammino nella politica democratico-cristiana. Giurista di grande qualita', espressione profonda del cattolicesimo liberale, Ombretta e' stata anche esponente di primo piano nei governi, svolgendo i suoi incarichi con intelligenza e senso dello Stato. Alla famiglia vorrei indirizzare i sensi del mio piu' profondo cordoglio". Ombretta Fumagalli Carulli, che era malata da tempo, era stata eletta la prima volta alla Camera con lo Scudocrociato nel 1987. e' stata sottosegretario nei governi Ciampi e Berlusconi e poi, entrata nella lista Dini, con D'Alema e Amato.

Sangalli: "Figura carismatica"

"Addolora - dichiara Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio - la scomparsa di Ombretta Carulli Fumagalli per molto tempo figura carismatica della politica democratico-cristiana a livello nazionale e milanese. Ricordiamo il suo impegno in un periodo - quello degli anni Ottanta e Novanta - contraddistinto da cambiamenti straordinari che hanno segnato profondamente la nostra societa'. Con lei MILANO perde una donna di valore che, dopo la carriera politica, aveva saputo farsi apprezzare anche in campo universitario cattolico con un importante riconoscimento di Giovanni Paolo II".