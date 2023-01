È morto Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc. Dirigente sportivo e politico italiano, è stato presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio dall'11 agosto 2014 al 20 novembre 2017.

Morto Carlo Tavecchio, ex presidente Figc

Il calcio piange la morte di Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc. Originario di Ponte Lambro, paese lombardo con poco più di 4000 abitanti, Tavecchio ha fatto la sua ultima uscita pubblica due settimane fa in occasione dell'assemblea della Lnd Lombardia. L'improvviso peggioramento delle sue condizioni, riporta Italpress, è dovuto ad un improvviso peggioramento di tipo polmonare che lo hanno portato lo scorso mercoledì al ricovero in un ospedale brianzolo. L'ex dirigente sportivo aveva 79 anni ed è mancato nella notte.