Morto Luca Targetti, ex responsabile cast Scala, positivo al Coronavirus

E' deceduto Luca Targetti, ex responsabile cast della Scala e agente di artisti di primo piano. L'uomo era stato trovatopositivo al coronavirus. Aveva 62 anni e da poco era stato ricoverato in ospedale. "Il Sovrintendente Dominique Meyer, il Direttore Musicale Riccardo Chailly, tutti gli artisti e i lavoratori del Teatro alla Scala insieme alla Direzione e allo staff dell’Accademia Teatro alla Scala - si legge sulla pagina Facebook del Teatro alla Scala - hanno appreso con sgomento la notizia dell’improvvisa scomparsa di Luca Targetti dopo una breve malattia. Luca Targetti è stato Responsabile delle compagnie di canto del Teatro alla Scala per tredici anni a partire dal 1997 e poi Responsabile dei rapporti internazionali dell’Accademia prima di tornare con successo all’attività di agente con cui aveva iniziato la carriera. La sua competenza e sensibilità, la diplomazia e il senso dell’umorismo, la sempre limpida correttezza e generosità hanno fatto di lui un punto di riferimento per direzioni artistiche, artisti celebri e giovani talenti che ha accompagnato nei primi passi della carriera, ma anche per tutti coloro che lavorando in teatro hanno apprezzato insieme la sua professionalità e la sua allegria. Il Sovrintendente Dominique Meyer lo ricorda così: “È stato un mio amico per più di vent’anni. Ci vedevamo regolarmente quando partecipavamo alle giurie dei concorsi di canto e ogni volta restavamo a parlare a lungo: Luca sapeva sempre unire serietà e divertimento. La sua scomparsa è una perdita importante per il mondo dell’opera, ma oggi pensiamo in primo luogo al dolore delle moltissime persone che lo hanno conosciuto e sono stati suoi amici”.Ai suoi cari va l’abbraccio affettuoso di tutta la Scala."