Morto Nino Castelnuovo, aveva 84 anni, era nato a Lecco

E' morto, all'eta' di 84 anni, l'attore Nino Castelnuovo. Nato a Lecco, era celebre per aver interpretato la storica versione tv del 1967 dei Promessi Sposi, in cui aveva il ruolo di Renzo Tramaglino, seguita da decine di film e sceneggiati televisivi, oltre che per una lunga serie di spot televisivi dell'Olio Cuore.

Castelunovo inizia a lavorare per la televisione nel 1957, anno in cui partecipa come mimo al programma Zurli' il mago del giovedi', di Cino Tortorella. Esordisce poi al cinema in Un maledetto imbroglio (1959) di Pietro Germi, e prosegue interpretando ruoli secondari da attore giovane in numerose pellicole, alcune delle quali anche di rilievo come Il gobbo (1960) di Carlo Lizzani e Rocco e i suoi fratelli (1960) di Luchino Visconti. L'occasione internazionale arriva con il musical francese Les Parapluies de Cherbourg (1964) di Jacques Demy, un film interamente cantato, in cui interpreta la parte del protagonista accanto a una giovane Catherine Deneuve.