Morto sull'A1 fattorino di 35 anni

(www.imprese-lavoro) Gravissimo incidente stradale sull'A1, nel tratto tra Casalpusterlengo e Lodi costato la vita al conducente di un furgoncino che si stava dirigendo verso Milano per procedere con le consegne. È morto sul colpo, intorno alle 10, un fattorino di 35 anni, coinvolto in un tamponamento tra il suo mezzo e un altro camion. Inutile l'arrivo dell'elisoccorso, che è atterrato in autostrada: per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ferito gravemente anche un altro camionista 54 anni, portato in codice giallo all'ospedale di Cremona con un trauma cranico, al bacino e agli arti inferiori. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'impatto. Sul posto per procedere con i soccorsi in autostrada, sono intervenuti i vigili del fuoco. A lavoro anche gli agenti della polizia stradale che hanno chiuso il tratto autostradale per procedere con i rilievi del caso. Enormi i disagi per gli automobilisti. Alle 12 di venerdì, Autostrade per l'Italia segnala oltre 2 chilometri di coda.