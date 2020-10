Moschea in via Novara: “Ecco perché diciamo no da sinistra”

Non è religione ma urbanistica e viabilità. Ecco i motivi del “no” secco che il Municipio 7 di Milano ha espresso contro la moschea al Parcheggio Trenno di via Novara dopo il “trasloco” dei fedeli musulmani dal Palasharp. “Il diritto a manifestare la propria fede è stabilito dalla Costituzione. Il principio che tutti abbiano il diritto a manifestare la propria fede e abbiano un luogo adatto è un principio inviolabile”, ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, interpellato in merito alla protesta, guidata dalla Lega, aprendo alla possibilità di una stabilizzazione definitiva pur aggiungendo che saranno “gli uffici e l'assessorato” a dover trovare “la soluzione più giusta”. Lo scontro però non è solo con il centrodestra che dal 2016 amministra il settimo municipio meneghino. Il verbale di convocazione urgente del 28 settembre del “parlamentino” di via Anselmo da Baggio, con all'ordine del giorno “La collocazione dio un luogo di culto presso il Parcheggio Trenno di via Novara”, parla chiaro. Ventidue votanti, 19 favorevoli, zero contrari. Anche nel centrosinistra Tre gli astenuti: Beretta (Movimento Cinque Stelle), Caineri e Bottelli del Partito democratico.

“Dobbiamo difendere il diritto di ogni credente ad un luogo di culto, ma la scelta relativa all'ubicazione della moschea va portata avanti con lucidità” dice ad Affaritaliani.it Milano la consigliera muncipale Martina Riva eletta quattro anni e mezzo fa la lista civica “Noi, Milano”, in appoggio di Beppe Sala. “Come consiglio di Municipio 7 – aggiunge – avevamo rappresentato già nel luglio 2018 la contrarietà alla realizzazione del nuovo luogo di culto e lo stesso Consiglio comunale aveva eliminato tale area da quelle da destinare a luoghi di culto”. Perché? “Il parcheggio di interscambio è strategico e deve servire ad evitare la quotidiana entrata in città di migliaia di macchine: Milano non può e non deve farne meno” chiude Riva aggiungendo qualunque scelta futura deve prima fare i conti con “una modifica della Legge regionale che disciplina la localizzazione dei luoghi di culto, ancora troppo limitante e dannosa sia per gli interessi dei cittadini, sia per la libertà religiosa”.

Un “no” bipartisan quello che Palazzo Marino riceve dai rappresentanti locali dei cittadini. Centrodestra e centrosinistra insieme proprio nei mesi in cui c'è da trovare la quadra su liste e nomi per i candidati alle elezioni 2021. Con rumors interni alle due coalizioni raccolti da Affaritaliani.it Milano che parlano della volontà di fare il grande salto verso Piazza della Scala per i più rampanti fra i rappresentanti di zona. Sulla moschea nel nord ovest di Milano non sembrano però esserci margini di trattativa. Sui gruppi social di quartiere i cittadini contrari alla realizzazione temono che Palazzo Marino scavalcherà le volontà locali. Duro il Presidente del Muncipio 7, Marco Bestetti di Forza Italia, in merito a questa possibilità:”Il Sindaco risparmi predicozzi offensivi sul diritto di culto e fermi questa decisione” dichiara ad Affaritaliani.it Milano.

“Capisco l'imbarazzo sulla moschea-capannone indirizzata dal Comune nel parcheggio di via Novara, ma non nasconda le sue responsabilità dietro al Costituzione – continua il Presidente del Municipio 7 –: il sacrosanto diritto di culto riconosciuto a tutte le religioni non c'entra nulla”. Perché “come ribadito più volte troviamo surreale che il Comune di Milano voglia trasferire la moschea presente al Palasharp proprio nell'unico ambito dove appena due anni fa Municpio 7 e Consiglio comunale che esprime le voltoà di tutti i milanesi avevano votato chiaramente di non volere una moschea”. Anche per Bestetti la destinazione di quell'area a interscambio è cruciale. “Incompatibile con la realizzazione di una moschea”. “Abbiamo votato a larga maggioranza, compresi alcuni esponenti del centrosinistra, un documento che chiede al Comune di scegliere un luogo alternativo tra quelli già individuati a tale scopo dal Piano delle Attrezzature Religiose”.

Francesco Floris/Fabio Massa

frafloris89@gmail.com

fabio.massa@affaritaliani.it