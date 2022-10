Motivi di salute, Simba La Rue va ai domiciliari

Mohamed Lamine Saida, ossia il trapper Simba La Rue, esce dal carcere e va ai domiciliari col braccialetto elettronico a casa dei genitori, in provincia di Como, per motivi di salute per proseguire le cure alla gamba ferita e operata dopo l'agguato del 16 giugno.

Era stato arrestato una settimana fa assieme ad altri 10, tra cui l'amico Baby Gang, nell'inchiesta milanese per rissa, rapina e lesioni.