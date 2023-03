29enne morta a 2 settimane da intervento chirurgico: aperta un'indagine

Una donna di 29 anni, Anna Giuliano, è morta a distanza di due settimane da un intervento chirurgico fatto per ridurre il peso, attraverso la chirurgia bariatrica, all'Istituto clinico Humanitas di Rozzano, nel Milanese. La famiglia della ragazza, dopo il fatto, ha denunciato la vicenda ai Carabinieri. Dopo il sequestro della cartella clinica e della documentazione medica, verrà effettuata l'autopsia. La struttura sanitaria Humanitas, con una nota, ha espresso "profondo cordoglio" ai familiari per la scomparsa della ragazza.

Si indaga per omicidio colposo

Il dipartimento della Procura di Milano, guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano ha aperto un'indagine per l'ipotesi di omicidio colposo, allo stato senza indagati. La donna l'8 marzo era andata sotto i ferri per ridurre il peso all'Istituto clinico Humanitas di Rozzano, attraverso la chirurgia bariatrica, Una decina di giorni dopo, però, ha perso la vita dopo essere arrivata nel pronto soccorso ed essere stata ricoverata nello stesso ospedale, poiché lamentava forti dolori alla pancia.

Come anche sottolineato in un articolo pubblicato su La Stampa firmato Andrea Siravo, dalla sala operatoria Anna è uscita senza complicazioni dopo meno di tre ore. In ospedale ha trascorso altri due giorni di ricovero post operatorio, per poi essere dimessa il 10 marzo giorno in cui è rientrata ad Oleggio, in provincia di Novara, dove abitava insieme alle sorelle.