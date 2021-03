Muore durante un'escursione in montagna il nipote di Messina Denaro

E' morto in un incidente fatale nel pomeriggio di domenica sulla Grigna Gaspare Allegra, 37enne nipote del boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro. La parentela del ragazzo con il capomafia è emersa solo nelle ore successive. Allegra, avvocato trasferitosi nell'ultimo anno nel Milanese dal paese di Castelvetrano, era in compagnia del fratello nella zona della Bocchetta di Prada, tra i comuni di Mandello del Lario ed Esino Lario, nel Lecchese. E' morto scivolando in un canalone e a nulla e' valso l'intervento del personale del soccorso speleologico. Il padre Rosario, marito di una delle sorelle del capomafia, era morto per un aneurisma cerebrale, mentre era detenuto al 41 bis nel carcere di Terni.