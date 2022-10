Musella pronto a 'spodestare' la sua erede Carano per tornare sindaco di Assago

Graziano Musella si prepara a tentare la conquista della fascia tricolore del Comune di Assago, nell'hinterland sud di Milano. E del resto le chiavi del Municipio in questi ultimi trentacinque anni sono quasi sempre state saldamente in mano sua: primo cittadino ininterrottamente dal 1985, quando ancora non vigeva il limite dei due mandati, al 2004 e quindi di nuovo dal 2009 al 2019. Il terzo ritorno porterebbe la data del 2024. Ma la campagna di Musella, che ha appena concluso la sua esperienza parlamentare come deputato di Forza Italia, è già iniziata ora. Diversamente dal 2009, quando Musella per tornare in sella dovette sconfiggere Domenico Raimondo ponendo fine alla parentesi del centrosinistra alla guida del paese, questa volta l'attuale presidente del consiglio comunale deve innanzitutto affrontare il più che probabile conflitto interno con l'attuale sindaco Lara Carano, ovvero proprio colei che lui stesso designò cinque anni fa come sua erede.

Il provvedimento contro il costo delle bollette e l'inizio della campagna elettorale ad Assago

Ad avviare le danze è stata la presentazione da parte di Musella di una proposta per abbattere il costo delle bollette degli assaghesi, iniziativa avallata e sostenuta non solo dalla Giunta ma anche dall'opposizione. Tanto è bastato per il profilo facebook Bar Assago, molto vicino allo storico sindaco, per titolare "Graziano Musella è tornato". Un post trionfalista che ha fatto storcere il naso a molti, tra maggioranza e opposizione, dato che il provvedimento è stato sostenuto da tutto l'arco politico. Ovviamente non è mancato chi ha rimarcato che fu proprio Musella a scegliere Carano, che altri oggi accusano di non sapere adeguatamente amministrare il Comune.

Musella, a sua volta accusato di essere pronto a liquidare con cinismo Carano, ha mostrato di volersi muovere con grande decisione anche dal punto di vista comunicativo, riaffidandosi all'esperto Biagio Maimone - peraltro esonerato dalla stessa Carano che per la comunicazione istituzionale del Comune ha preferito rivolgersi ad un'altra società. C'è chi pensa che da una situazione del genere ad uscirne avvantaggiato potrebbe essere il classico "terzo incomodo". Il cui profilo non pare tuttavia ancora stagliarsi all'orizzonte. Ma i tempi ci sono tutti, per una campagna elettorale che si preannuncia lunga ed infuocata.