Museo City 24, le passeggiate urbane di Fondazione Fiera Milano

Lunedì 4 e martedì 5 marzo alle ore 10.30 in occasione dell’edizione 2024 di Museo City tornano le “Passeggiate Urbane – dalla Campionaria a Citylife, a…” promosse dall’Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano.

Un percorso che, partendo dalla Palazzina degli Orafi in largo Domodossola, 1 (sede di Fondazione Fiera Milano) condurrà i partecipanti lungo un itinerario all’interno di CityLife, uno dei quartieri di Milano che è più profondamente mutato negli ultimi anni passando dall’aver accolto per oltre 80 anni la Fiera più importante d'Italia a luogo iconico, universalmente riconosciuto come uno dei simboli architettonici e urbanistici della Milano del terzo millennio.

Un’area che ancora non ha completato la propria metamorfosi e che nei prossimi anni vedrà ulteriori cambiamenti improntati sempre all’eccellenza e alla massima vivibilità.

Un percorso a tappe per scoprire aneddoti legati alla storia di alcuni luoghi che oggi sorgono sull’area ex Fiera e nelle aree circostanti, come ad esempio i grattacieli di Piazza Tre Torri, il parco pubblico, il Palazzo delle Scintille, il Velodromo Vigorelli, le Palazzine degli Orafi, il Centro Congressi Allianz MiCo.

L'obiettivo di raccontare Milano come "ambiente di apprendimento"

L’obiettivo è quello di raccontare la città come “ambiente di apprendimento”, per non limitarsi semplicemente a fruirne i luoghi, ma anche prendendosi un momento per conoscerne la storia portando alla luce una memoria urbana che permetta di comprendere meglio il passato, vivere il presente e immaginare il futuro. Con qualche sorpresa lungo il percorso…

L’accesso è gratuito con prenotazione obbligatoria indicando il giorno di adesione alla mail u.stampa@fondazionefiera.it