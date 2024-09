Musica: Emis Killa, grande festa a Milano per i 15 anni di carriera

È arrivata la notte di EM15, lo speciale live show con cui Emis Killa ha festeggiato i suoi primi 15 anni di carriera il 2 settembre 2024 a Fiera Milano Live davanti a oltre 25mila presenti e con 16 ospiti sul palco, in una data prodotta da Vivo Concerti e PGL Gang. Accompagnato come da prassi dal suo storico Dj Tel Aviv, Emis Killa ha portato sul palco del Fiera Milano Live un viaggio all’interno della sua carriera quindicinale, attraversando il repertorio dei successi più amati tra passato e presente, che lo hanno reso uno delle certezze del rap game italiano. EM15 è arrivato a chiusura di un’estate musicale che ha visto la musica urban protagonista, la quale è stata celebrata anche grazie alla presenza di diversi ospiti, scelti tra gli artisti che hanno avuto un legame con Emis Killa durante il suo percorso in questi anni. Vecchia e nuova scuola rap, icone della scena e nuove leve sono saliti sul palco con l’artista, telaio dello show per tutta la sua durata, con il carisma che lo contraddistingue e che lo ha reso una delle certezze del settore.