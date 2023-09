Napolitano, Fontana: "Ci ha accomunato la passione per la politica"

La seduta del consiglio regionale di stamane si e' aperta con un discorso del presidente del consiglio Federico Romani in ricordo del presidente Giorgio Napolitano, deceduto il 22 settembre all'eta' di 98 anni. Successivamente, il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha invitato i consiglieri e gli assessori presenti in aula ad osservare un minuto di silenzio.

Napolitano, il ricordo di Fontana: "Sosteneva che la Costituzione può essere cambiata, sono d'accordo con lui"

"Politico di lungo corso, protagonista per anni e nelle diverse stagioni della storia repubblicana", ha dichiarato il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. "Presidente emerito della Repubblica nonche' il primo Presidente ad essere rieletto per un secondo mandato", ha aggiunto. "Tanto e' stato detto di lui in questi giorni. Sicuramente avevamo idee e appartenenze politiche diverse", ma "ci accomuna una cosa: la passione per la politica", ha ricordato Fontana.

"In tutta la sua vita politica e istituzionale ha sempre sostenuto - e io mi permetto di essere pienamente d'accordo con lui - che la nostra Costituzione deve mantenere immutati i principi generali del Titolo I e che e' possibile e utile rivedere quelli che attengono all'organizzazione dello Stato, in quanto la legge fondamentale deve potersi adeguare al mutare delle esigenze della societa' italiana". Un principio "sostenuto e previsto dagli stessi padri costituenti. Noi siamo chiamati come istituzioni e come politica a rendere questo paese sempre piu' moderno ed efficace per rispondere alle esigenze dei cittadini ed e' per questo - ha concluso - che il mio ricordo del Presidente Napolitano voglio concluderlo con queste considerazioni".