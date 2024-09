Nasce a Londra la figura del Vocal Fitness: sapere l’inglese è facile come imparare ad andare in bicicletta

Imparare l'inglese come andare in bicicletta? Sembra incredibile, ma è proprio il concetto alla base del Vocal Fitness, un rivoluzionario metodo di apprendimento basato sulla fonetica articolatoria. Dimenticate il classico “listen and repeat” delle scuole di lingua: qui non si tratta di memorizzare suoni, ma di allenare i muscoli coinvolti nella pronuncia, come se fossero in una palestra per la voce. Il Vocal Fitness lavora sui movimenti precisi della lingua, del palato e della glottide per insegnare agli studenti a parlare come veri madrelingua. E la magia sta nel fatto che, una volta imparato, non si dimentica più, proprio come andare in bicicletta.

Un metodo scientifico per parlare (e cantare) come un madrelingua

Creato dal professor Steve Dapper, noto vocal coach internazionale, il Vocal Fitness è molto più di un semplice corso di lingua: è un vero e proprio allenamento per la voce. Con una serie di esercizi meccanici mirati, gli studenti sviluppano una memoria muscolare permanente, che li porta a padroneggiare non solo l’inglese parlato, ma anche il canto e la recitazione. Il metodo, testato e apprezzato da personaggi dello spettacolo e professionisti di vari settori, garantisce risultati straordinari già dalla prima lezione. Il sistema è adatto a tutti, dai principianti ai professionisti, con corsi strutturati in modo scientifico e con insegnanti certificati. Le classi sono rivolte ad individui e gruppi di qualsiasi età e prevedono uno specifico test attitudinale e di livello. Nei Vocal Fitness Studios, con sedi negli Stati Uniti ed Europa, tra cui Hollywood e Lugano, è possibile studiare l'Inglese per ottenere una certificazione accademica internazionale. Tra gli Enti certificatori si ricordano il British Council, ACT, Bulats e British lnstitutes.