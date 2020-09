Nasce piazza Compasso d'Oro, sarà il fulcro delle attività no profit dell'ADI

Da oggi si chiama "Piazza Compasso d'Oro - Premio Internazionale di Design" la piazza verde ad uso pubblico tra via Ceresio e piazzale Cimitero Monumentale realizzata nell'ambito dei lavori per la nuova sede dell’Associazione per il Disegno Industriale (ADI) e della sua Fondazione, che ha in dotazione la storica collezione del Compasso d’Oro. Sulla piazza, aperta l'anno scorso e progettata dall'architetto Alessandro Sassi, si affaccia l’edificio in stile liberty denominato “Tram a Cavalli”, realizzato nel 1884 e destinato ad ospitare presto le attività no profit dell’Associazione per il disegno Industriale. Il “premio Compasso d'oro” è un importante riconoscimento che viene assegnato dall'Associazione per il Disegno Industriale ADI con l'obiettivo di premiare e valorizzare la qualità del design italiano.